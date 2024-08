Maltempo, prosegue l'allerta arancione, forti raffiche di vento e precipitazioni intense nella notte

La notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto è stata caratterizzata da intense piogge e forti raffiche di vento.



Arpal segnala che la perturbazione, dopo aver interessato soprattutto la zona di Savona, si è spostata verso est, attraversando tutta la regione fino allo Spezzino. Si raccomanda dunque prudenza nelle zone attualmente interessate dalle precipitazioni; l'invito è quello di rimanere informati sull'evoluzione dell'allerta sui canali ufficiali di Arpal e Regione Liguria.



Alla sala operativa della Protezione civile regionale non sono stati segnalati danni significativi, ma sul territorio sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per caduta di alberi e allagamenti circoscritti.



Nel suo cammino verso Levante, il maltempo ha fatto registrare 54.2 mm a Croce Orero, 51.2 a Bolzaneto, 50.6 a Fiorino, e numerose altre località con precipitazioni orarie forti, sottolineate da numerosi fulmini e tuoni. Anche i venti sono stati intensi: le raffiche hanno raggiunto i 121 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori, e i 112km/h alla Spezia.



Si ricorda che l' allerta arancione per temporali è in vigore sul territorio con le seguenti ripartizioni: fino alle 9 sulla zona A (Ponente); fino alle 14 sulla zona D (Versanti padani di Ponente); fino alle 16 sulle zone B (Centro), C (Levante), E (Versanti padani di Levante). Fino alle 18, su tutto il territorio, rimarrà invece attiva l'allerta gialla.