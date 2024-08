Sampdoria: esordio in campionato tra alti e bassi, a Frosinone finisce con un rocambolesco 2-2

Quando non si può vincere, alla fine meglio non perdere. La Sampdoria debutta in campionato con un 2-2 pirotecnico sul campo di un Frosinone lontano parente di quello ammirato sette giorni fa con il Pisa, assaporando, per una decina di minuti, anche il colpaccio all'esordio così come lo scorso anno a Terni, prima di rischiare addirittura il ko in un finale di partita rivedibile sul piano dell'attenzione.

Pirlo lancia Tutino dal primo minuto causa indisponibilità di Borini, confermando per dieci undicesimi la squadra uscita vittoriosa dalla sfida di Coppa Italia con il Como. E' 3-4-2-1 anche per il rivoluzionato Frosinone targato Vivarini, subito pericoloso dopo pochi secondi con l'ex Darboe, fermato due volte da un attento Ghidotti, nuovamente preferito tra i pali a Vismara. La partita è piacevole, le squadre non badano troppo a difendersi e anche la Samp crea diverse situazioni per pizzicare Cerofolini, specie con Tutino e Coda, i due uomini più attesi dai tifosi blucerchiati. Marchizza, Gelli e Ambrosino, poco dopo la mezz'ora, ci provano da fuori area, senza però sorprendere il numero uno sampdoriano.

Il Frosinone dimostra di poter fare male quando si affaccia nella metà campo avversaria, con una Samp che in fase difensiva appare tutt'altro che granitica. E proprio a ridosso dell'intervallo la squadra di Vivarini rompe gli equilibri: Ghedjemis, il più ispirato tra i ciociari, mette in mezzo un pallone che Romagnoli, anticipando di testa l'uscita non perfetta di Ghidotti, aggiusta sui piedi di Ambrosino, per il quale è fin troppo facile appoggiare in rete a porta sguarnita.

Tutino ha immediatamente la palla dell'1-1 sull'ottima invenzione in verticale di Ioannou, ma Cerofolini in extremis, con un grande intervento in tuffo, nega all'ex Cosenza la prima rete in maglia blucerchiata.

Ritmi più blandi in avvio di ripresa: il Frosinone preferisce gestire fin da subito il vantaggio, mentre la formazione di Pirlo, che predilige il palleggio a giocate più verticali, tenta di stanare i gialloblu.

L'episodio che rimette in carreggiata la Samp arriva al 54', quando il pressing sulla trequarti di Coda e Bellemo manda in confusione Darboe, che regala letteralmente il pallone a Venuti, glaciale nel trafiggere Cerofolini con un sinistro potente sotto la traversa.

Akinsanmiro dimostra ancora una volta intraprendenza e strappi interessanti, pur peccando spesso di lucidità in fase di rifinitura. Pirlo si gioca le carte Benedetti e Depaoli al posto di Bellemo e Venuti, (vicino alla doppietta poco prima del cambio con un mezzo esterno destro dal limite non distante dal palo), e la scelta si rivela subito vincente: l'esterno ex Verona raccoglie la triangolazione tra Akinsanmiro e Yepes servendo il pallone in area dove Coda, da vero attaccante di razza, trova la zampata vincente che vale il 2-1.

La reazione dei ciociari non si fa però attendere: prima ci vuole un intervento in acrobazia di Romagnoli per togliere il tempo a Distefano pronto a battere a rete, poi è Darboe, intraprendente ma molto confusionario, a calciare dal limite trovando la parata a terra di Ghidotti.

La Samp fatica ad addormentare la gara e all'80', dopo un errore di Benedetti, è Distefano, abile a sfruttare l'assist al bacio di Gelli, a trovare di testa la rete della nuova parità. Strada nuovamente in salita per la squadra di Pirlo, che due minuti più tardi deve fare anche i conti con il rosso diretto a Ioannou, reo di un brutto fallo su Ghedjmis lanciato in contropiede. Dentro quindi Vieira e Giordano per difendere almeno il 2-2, ma ci vuole un super Ghidotti, prima su Distefano e poi su Vural, a salvare la porta doriana.

I quattro di recupero sembrano scorrere via senza ulteriori patemi, ma proprio all'ultimo secondo sale ancora in cattedra il portiere blucerchiato, che toglie letteralmente dall'incrocio il destro a giro di uno scatenato Distefano.

Scorrono così i titoli di coda su una gara che la Samp archivia con un punticino, magari non così gradito dopo la rimonta firmata Venuti-Coda, ma che nell'economia del campionato potrebbe rivelarsi più che prezioso.

Il tabellino:

FROSINONE – SAMPDORIA 2-2

Reti : 44' Ambrosino, 80' Distefano – 54' Venuti, 67' Coda

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Monterisi, Marchizza, Bracaglia; J. Oyono, Gelli, Darboe (85' Garritano), A. Oyono (74' Kvernadze); Ghedjemis (85' Vural), Ambrosino (60' Distefano); Cuni (60' Pecorino). A disposizione: Frattali, Bouabre, Cichella, Kalaj, Lusuardi, Sene, Zaknic. Allenatore: Vivarini

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti (65' Depaoli), Yepes, Bellemo (65' Benedetti), Ioannou; Akinsanmiro (84' Vieira), Tutino (71' Sekulov); Coda (84' Giordano). A disposizione: Vismara, Veroli, Ricci, Meulensteen, La Gumina, Kasami, Ferrari. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Abisso di Palermo