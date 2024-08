Pulizia dei cimiteri di Albisola. Assessore Poggi: "Si evitino segnalazioni fuorvianti". L'opposizione: "I cittadini hanno il diritto di segnalare criticità"

Sulla pulizia del cimitero è botta e risposta tra l'amministrazione comunale e la minoranza. Un post sui social di aggiornamento sullo stato del camposanto di Albisola Superiore da parte dell'assessore Simona Poggi ha scatenato la reazione della capogruppo di Uniti per Albisola Stefania Scarone.

"A fronte della recente delega ai servizi cimiteriali che mi ha attribuito il Sindaco, mi sono da subito attivata con gli uffici competenti per informarmi e verificare lo stato dell’arte dei nostri cimiteri, luoghi che tutti noi abbiamo a cuore. È volontà dell’Amministrazione migliorare la qualità dei servizi cimiteriali della nostra città dando massima attenzione alle esigenze dell’utenza per garantire rispetto ai defunti e alle loro famiglie. Viste le recenti segnalazioni pubblicate nei giorni scorsi sui social riteniamo doveroso fornirvi alcune informazioni - ha spiegato l'assessore Poggi - La gestione dei cimiteri comunali è affidata in concessione a Albisola Servizi che provvede a eseguire la manutenzione delle aree cimiteriali. In questo periodo dopo aver effettuato diversi sopralluoghi mi sono rapportata con gli uffici per programmare i lavori e, insieme ai colleghi di Giunta, abbiamo concordato soluzioni per il ripristino delle aree nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali".

"Desidero sottolineare che la programmazione degli sfalci dell’erba viene regolarmente effettuata da Albisola Servizi e che in queste settimane sono stati concordati lavori urgenti, da realizzare a stretto giro, per migliorare il decoro rispettando la dignità dei nostri cari defunti. Come potete vedere nelle foto allegate la situazione dopo gli interventi programmati di venerdì e sabato è migliorata. Si tratta di interventi che in sole 24 ore dopo le segnalazioni non avrebbero cambiato in questo modo l’aspetto pertanto occorre confidare nel lavoro del personale preposto ed evitare di diffondere notizie/segnalazioni fotografiche fuorvianti. Siamo consapevoli che molto ci sia da fare e stiamo lavorando con impegno per migliorare la situazione - prosegue - Invitiamo anche i colleghi consiglieri di minoranza, in virtù dei principi di costruttività e spirito di collaborazione del loro manifesto di insediamento in consiglio, a rapportarsi direttamente con la sottoscritta, in questo caso, con i colleghi di giunta in base alle loro deleghe o agli uffici di competenza per conoscere lo stato dell’arte degli interventi in corso in qualsiasi ambito al fine di lavorare tutti nell’unica direzione che, dico con certezza di non essere smentita, è il bene di Albisola. Ogni tomba rappresenta una storia e un ricordo e noi tutti dobbiamo onorare la memoria di chi riposa nei nostri cimiteri per preservare la sacralità di questi luoghi".

La risposta dell'opposizione albisolese non è però tardata ad arrivare.

"Notiamo con favore che, a fronte delle segnalazioni sulla situazione del cimitero della Pace, l’Assessore competente Simona Poggi, si sia attivata con la società partecipata al 100% dal Comune Albisola Servizi al fine di una tempestiva manutenzione dello stesso. Ci preme comunque effettuare alcune considerazioni al riguardo di alcune affermazioni contenute nel post dell’Assessore. La gestione dei cimiteri è in capo ad Albisola servizi non da questo inizio di mandato, ma dallo scorso mandato dell’Amministrazione Garbarini. Questo per sottolineare il fatto che non è la prima volta che si verifica e che viene segnalata una situazione del genere e fino ad ora l’attività di programmazione degli sfalci ha lasciato alquanto a desiderare - puntualizza la capogruppo Scarone - Il problema sta proprio nell’attività di programmazione degli interventi sul territorio che avvengono spesso a seguito di segnalazioni e non con una cadenza regolare".

"I cittadini hanno tutto il diritto di segnalare i disservizi, le criticità ed i problemi con i mezzi che ritengono più opportuni, che non crediamo possano essere definiti fuorvianti, quando corrispondono alla realtà. Per quanto riguarda l’invito che l’Assessore ci rivolge, le ricordiamo che nel ruolo della minoranza c’è quello del controllo e su segnalazione dei cittadini proporre azioni in relazione a quanto previsto dal regolamento in consiglio comunale. La minoranza, anche se a volte non fa comodo, ha diritto di espressione nelle sedi istituzionali (Commissioni e Consigli comunali) ed al di fuori di esse, usando qualunque mezzo ritenga più opportuno, quindi anche con diffusione di contenuti sia su media, che sui social - conclude Stefania Scarone - L’Amministrazione ha il diritto ed il dovere di governare e di portare avanti il suo programma così come l’opposizione ha il diritto di criticare. E’ una regola fondamentale della Democrazia e riteniamo che non si debba mai dimenticare. Ci auguriamo che con la gestione cimiteriale dell’Assessore Poggi si torni ad avere più culto dei defunti".