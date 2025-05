Savona, consegnati i diplomi del Comune ai bambini che utilizzano il Piedibus

Sono una cinquantina i bambini che utilizzano il piedibus e ai quali è stato consegnato un diploma dal Comune, in un evento ai giardini di Piazza del Popolo.

Il Piedibus è un progetto che consente ai bambini di andare a scuola a piedi, accompagnati da adulti volontari di Auser, in modo sicuro, organizzato e divertente. Funziona come un autobus, con fermate, orari e percorsi predefiniti, e ha l'obiettivo di ridurre l'uso dell'auto per i trasporti casa-scuola