"Io bambino: piccolo ma grande volontario": il progetto tra la Croce Bianca e l'Istituto Comprensivo Savona I si conclude il 30 maggio con un corteo per la città

"Io bambino: piccolo ma grande volontario" alle battute finali il progetto promosso dalla Croce Bianca di Savona.

Venerdì 30 maggio dalle 8.30 si terrà l'evento conclusivo con gli alunni delle scuole, che avranno indossate le divise da militi, infermieri e agenti della polizia locale create durante l'anno e sfileranno in un corteo per le vie di Savona con ritrovo in Piazza Sisto IV per procedere poi in via Santa Maria Maggiore, via Pia e concludere in Piazza del Brandale. Spazio poi allo spettacolo e alla premiazione finale della divisa più bella, il gruppo più chiassoso e quello più folcloristico.

il progetto è nato tra l'Istituto Comprensivo Savona I e la pubblica assistenza savonese per coinvolgere i bambini nel mondo della pubblica assistenza e del volontariato, è proseguito anche quest'anno con la novità dell'inserimento oltre alle scuola dell'infanzia e primaria anche delle classi delle scuole secondarie di primo grado.

A braccetto quindi hanno proseguito ad andare la scuola e la Croce savonese che hanno continuato ad illustrare ai più piccoli in diverse tappe cosa avviene all'interno della sede, come vengono gestite le emergenze, l'importanza del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 (NUE) e da questa edizione per le scuole media era stato introdotto il tema del BLS, il primo soccorso con il massaggio cardiaco.

Gli incontri si erano svolti da febbraio nella scuola secondaria di primo grado di Via Verdi e successivamente tutti i martedì e giovedì di febbraio sempre in via Verdi e a Lavagnola. Da marzo fino a metà aprile spazio alla scuola dell'infanzia e primaria. A collaborare con la Croce Bianca e le scuole anche la polizia locale.

Spazio quindi anche al "contest-sfilata" delle classi. Ogni classe partecipante dovrà creare ed indossare una "divisa" che richiami quella utilizzata dai militi volontari. I colori dovranno essere: arancione, bianco e blu (o comunque il più affini possibile alla divisa da militi soccorritori).

Era stato proposto a tutte le scuole partecipanti al progetto, del Comprensivo I, di preparare un vero e proprio spettacolo sul tema del soccorso e del volontariato e dell'educazione stradale.

Il corteo sarà seguito dai mezzi dei carabinieri, polizia, vigili del fuoco, guardia di finanza, protezione civile, alpini e Croce Bianca.