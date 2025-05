Maltempo del 20 maggio: incontro online della Camera di commercio su come segnalare i danni

Per supportare le imprese che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi del 20 maggio scorso, la Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza un incontro informativo on line rivolto a imprese, associazioni di categoria e sindaci dei comuni interessati ossia: Finale Ligure, Carcare, Albenga, Cairo Montenotte, Laigueglia e Sanremo.

L’appuntamento è martedì 3 giugno 2025 alle ore 15 e il link per iscriversi è il seguente: https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_T7Pfw1nSToeC34ru_DcjeQ

L’incontro intende dare un aiuto agli imprenditori nella corretta compilazione della documentazione necessaria alla segnalazione del danno fornendo tutte le informazioni utili relative a segnalazione, modalità di invio e tipologie di danni ammissibili. Saranno inoltre fornite ulteriori indicazioni pratiche per affrontare questa difficile situazione con efficacia e tempestività.

La Camera di Commercio ricorda intanto che le imprese danneggiate possono presentare la segnalazione compilando il modello AE che va trasmesso entro 30 giorni dall’evento, tramite Pec, all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it: questo adempimento è necessario per accedere alle eventuali misure di sostegno che potranno essere emanate a seguito della dichiarazione dello stato di calamità. Possono segnalare il danno le attività economiche e produttive, i titolari di Partita Iva, i professionisti che hanno subito danni ai propri beni. Le persone giuridiche diverse dalle imprese che perseguono scopi di natura sociale - associazioni, fondazioni, enti anche religiosi – così come i privati cittadini devono invece far riferimento al Comune in cui è avvenuto il danno.