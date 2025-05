Studenti e lavoratori 'sequestrati': i disservizi di Riviera Trasporti in valle Arroscia

Ancora disagi per gli utenti della Riviera Trasporti, che si ritrovano a fare i conti con ritardi e interruzioni. A sollevare la questione è Diego Gariboldi, pendolare e utente abituale del servizio di trasporto pubblico locale, che denuncia l’ennesimo episodio di disagio vissuto sulla tratta Valle Arroscia–Albenga.

“L’RT sta attuando un comportamento lesivo nei confronti di chi prende il pullman verso Albenga”, afferma Gariboldi. "Per la seconda volta in pochi giorni -aggiunge Gariboldi - un autobus è stato fermato all’ingresso dell’Aurelia Bis per consentire ai controllori di salire a bordo e verificare i titoli di viaggio. Una sosta non programmata che ha causato ritardi significativi. Tutti i passeggeri sono stati di fatto trattenuti sul mezzo, in attesa della fine dei controlli. Una situazione che non può diventare la norma”.

A pagarne il prezzo, ancora una volta, sono studenti diretti a scuola e lavoratori che si recano sul posto di lavoro, penalizzati da ritardi che rischiano di compromettere la loro puntualità e affidabilità.

“Esistono altri metodi per effettuare i controlli senza creare disagi così pesanti Questa modalità va rivista, è ora di trovare soluzioni più rispettose per chi utilizza il servizio ogni giorno”, conclude.