Albenga, venerdì 30 agosto la presentazione in prima nazionale del libro della poetessa Hei Wen

Venerdì 30 agosto, alle ore 17:30, il Museo Sommariva “La civiltà dell'ulivo” di Albenga ospiterà la presentazione, in prima nazionale, della raccolta di versi “Poesia Celeste” (Edizioni Il Foglio) di Hei Wen, considerata dalla critica una delle più talentuose e originali poetesse cinesi contemporanee.

L'evento, che si svolgerà alla presenza dell'autrice, è organizzato dal Dopolavoro Ferroviario (DLF) di Albenga, con il patrocinio del “Centro per l’interscambio e la promozione culturale Italia-Cina” (ICCX). Introdurrà Maria Vittoria Barroero e interverranno Giangiacomo Amoretti (docente emerito di letteratura italiana all'Università di Genova) e Giannino Balbis (docente e scrittore). La lettura dei testi sarà affidata alle attrici Daniela Bruzzone e Simonetta Pozzi.

La presentazione verrà inoltre intervallata dall'accompagnamento musicale del giovane chitarrista borgese Luca Molinari.Con il volume “Poesia Celeste”, Hei Wen fa il suo esordio nel mondo letterario europeo grazie a un editore italiano e all'eccellente traduzione di Francesco De Luca.

Il legame con l'Italia emerge nelle liriche stesse che compongono la raccolta, dove l'autrice rielabora in maniera personale le tre tappe fondamentali della Commedia di Dante, riproponendole nella forma di un “rovesciamento” che ne ribalta, a un tempo, il senso e il fine.

Paradiso, Purgatorio e Inferno sono infatti le tre parti in cui si articola il libro, che non rappresenta il resoconto allegorico di un viaggio ultraterreno verso la salvezza, bensì il percorso travagliato di un’anima solitaria nel mondo.

“Poesia Celeste” è l'espressione di un'urgenza creativa profondamente radicata nel vissuto dell'autrice; il rimorso e la sofferenza causati dalla perdita prematura dei genitori e del fratello si traducono in una scrittura vivida e delicata, che rivela la complessità misteriosa della vita e delle emozioni. Attraversando gli abissi del dolore e della solitudine, Hei Wen racconta l'amore profondo e nascosto, l'affetto familiare, l'amicizia, la separazione, il distacco, la disperazione, lo Zen, la morte, i sogni, la redenzione e l'esperienza del poeta nel mondo parallelo dell’anima, toccando anche concetti di astronomia, fisica, misticismo, e le idee fondamentali del buddismo Zen.

Hei Wen è una poetessa, sceneggiatrice, pittrice e regista originaria dello Shandong. Rimasta sola giovanissima dopo la morte precoce dei genitori e, in seguito, del fratello, trascorre dieci anni in clausura in un monastero buddista in una remota regione della Cina, studiando il rapporto tra la vita e la morte.

Scrive il primo film a undici anni e nel 2005 pubblica la prima raccolta di poesie. Al 2010 risale la sua prima mostra personale di dipinti ad olio. Tuttora si divide tra il cinema, le arti figurative e la poesia, e negli anni ha collezionato numerosi premi. Vive a Shanghai ed è sposata con Chris Doyle, noto regista e direttore della fotografia australiano naturalizzato cinese.