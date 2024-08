Genoa, per il centrocampo c'è Miretti: accordo in chiusura con la Juve per il prestito

Sarà Fabio Miretti, 21enne di Pinerolo cresciuto nella Juventus dove ha già messo insieme 68 presenze in carriera tra campionato e coppe, il rinforzo individuato dal Genoa per rimpolpare il centrocampo a disposizione di mister Gilardino.

L'accordo, che pare ormai vicinissimo alla chiusura con la società bianconera dopo la conferma di McKennie che resterà alla corte di Thiago Motta, sarebbe sulla base di un prestito fino al termine della stagione, e consentirebbe al tecnico genoano di avere un sostituto al vuoto lasciato dal mancato rinnovo con Strootman al termine della scorsa stagione.

L'alternativa ipotizzata nelle scorse ore porta il nome del milanista Pobega, anch'egli chiuso in rossonero dagli ultimi arrivi di calciomercato. Lo juventino può però rappresentare una soluzione di maggior duttilità per Gilardino, in quanto capace di ricoprire sia il ruolo di mezzala sia quello di mediano.

Chi invece compirà la strada inversa, approdando alla Next Gen guidata da Montero, è il giovane greco Papadopoulos, protagonista lo scorso anno con la Primavera rossoblù.