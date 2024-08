Sampdoria, Pirlo non si accontenta dopo il 2-2 al debutto con il Frosinone: "Bene l'approccio, ma certe disattenzioni bisogna assolutamente evitarle"

Sono stati novanta minuti sulle montagne russe quelli vissuti dalla Samp nel debutto in campionato contro il Frosinone.

Il 2-2 finale regala comunque alla formazione di Pirlo un punto prezioso e diverse note positive (in particolare le prestazioni di Coda, Tutino e Venuti, già ben inseriti all'interno della manovra della squadra), seppur siano ancora ampi i margini di miglioramento in fase di non possesso, specie dopo la rete del 2-1 dell'attaccante ex Genoa e Cremonese.

"E' normale che ci sia un pizzico di rammarico dopo aver ribaltato il risultato nel secondo tempo - l'analisi del tecnico bresciano - siamo venuti a Frosinone per vincere, approcciando bene la gara su un campo difficile e creando numerose situazioni per segnare. Scarsa lucidità in alcuni frangenti? Sicuramente è un aspetto su cui dobbiamo intervenire rapidamente, questa partita ci deve servire da lezione per evitare quelle disattenzioni che ci sono costate la vittoria".

Si è comunque già percepita una potenzialità maggiore rispetto allo scorso anno: "Credo che la Samp stasera abbia dimostrato di esserci, nonostante ci sia ancora tanto lavoro da fare. Alla fine, portare a casa un punto in inferiorità numerica è sicuramente un aspetto positivo".

Da rimarcare la prova tra i pali di Ghidotti, incerto solo nell'occasione dell'1-0 firmato Ambrosino, ma decisivo nel recupero sulle conclusioni di Distefano: "Non mi piace parlare dei singoli, tutti i ragazzi hanno fatto una buona partita, dal portiere agli attaccanti. La squadra nel complesso ha fatto quello che doveva fare, dobbiamo cercare subito di limitare alcune incertezze in vista della prossima gara con la Reggiana davanti ai nostri tifosi".