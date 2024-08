Murialdo tra storia e arte: domenica 25 agosto una giornata di scoperte e celebrazioni del patrimonio locale

Il 25 agosto sarà un momento di cultura e di riconoscimento dei propri pregi artistici per la comunità murialdese.

Verrà infatti presentato il libro “Murialdo, vicende di una comunità nei secoli”, a cura di Carmelo Prestipino con introduzione del professor Carlo Varaldo e coi contributi di Alfonso Sista, Domenico Ciarlo, Furio Ciciliot, Massimiliano Caldera, Graziano Interbartolo, Maurizio Tarrini, Magda Tassinari, Roberto Vassallo e Antonello Merialdo; si tratta di un lavoro edito dalla Sezione Valbormida dell'Istituto Internazionale Studi Liguri e dall'Associazione Murialdo Arte e Storia che inquadra la storia e il patrimonio artistico e culturale del paese, voluto e sostenuto dalla famiglia Salvatico-Viglizzo.

L'evento andrà ad accompagnarsi con la presentazione al pubblico, in anteprima, del pregevole ciclo di affreschi riscoperto e appena restaurato dell'oratorio del disciplinanti di Sant'Agostino, che sarà presentato al pubblico dal dottor Alfonso Sista, già funzionario della Soprintendenza ai Beni artistici che curò la direzione del restauro, in una visita guidata che sarà l'inizio di un cammino di recupero di un bene importante per l'intera comunità.

Questo coinciderà, inoltre, con l'anniversario del decennale dell'associazione Murialdo Arte e Storia, che si è occupata del recupero degli affreschi e della messa in sicurezza dell'oratorio medesimo, che minacciava rovina, nonché del restauro della pregevole facciata della parrocchiale di san Lorenzo, concluso felicemente in precedenza.

Sarà anche il momento per mettere in evidenza l'importanza fondamentale della stretta collaborazione che si instaurò tra la neonata Associazione Murialdo Arte e Storia, la Sezione Valbormida dell'Istituto Internazionale Studi Liguri che curò la ricerca storica sugli edifici e la Soprintendenza ai Beni Artistici della Liguria, che fu guida fondamentale nell'opera di restauro.

Questa collaborazione trovò il sostegno determinante delle Fondazioni San Paolo di Torino e Fondazione A. De Mari di Savona, che erogarono quegli importanti contributi economici che permisero il recupero della facciata della parrocchiale di San Lorenzo prima, e dell'oratorio di Sant'Agostino poi.

Il programma della giornata prevede l'inizio della visita guidata all'oratorio alle ore 16, per proseguire poi, nella chiesa di San Lorenzo, con la presentazione del libro appena edito con la partecipazione del nutrito gruppo di autori, che dialogheranno con il pubblico presente.

La giornata si concluderà in bellezza con un rinfresco che illustrerà ulteriormente le caratteristiche peculiari di Murialdo proponendo i prodotti tipici della gastronomia murialdese, come degno coronamento di una giornata all'insegna della cultura e della vita di un paese dell'entroterra.