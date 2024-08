Ceriale, De Francesco (Bagni Marini): “Stagione compromessa dal divieto di balneazione”

“Il divieto di balneazione a Ceriale in pieno agosto ha compromesso la stagione. È stata una doccia fredda ieri pomeriggio quando abbiamo appreso i risultati delle nuove analisi di Arpal. Avevamo avuto tutte le rassicurazioni che il problema era stato risolto, ma purtroppo non si può revocare il divieto”.

Resta infatti ancora in vigore l’ordinanza emessa dal sindaco di Ceriale Marinella Fasano sul divieto di balneazione nel tratto compreso tra i Bagni Martini e Bagni Ilda, per una lunghezza di litorale pari a 781 metri. Nonostante i nuovi rilevamenti di Arpal abbiano mostrato un chiaro miglioramento della situazione ambientale, i valori riscontrati non sono ancora pienamente a norma.