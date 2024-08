Millesimo, Benzi attacca l'amministrazione sui pochi di eventi estivi: "Paese abbandonato"

"La triste estate di Millesimo dall'insediamento della nuova amministrazione comunale. Nessun alibi – afferma Manuela Benzi - può sostenere la situazione in cui si trova il nostro paese a cui, a malincuore, risulta perfetto abbinare l'aggettivo abbandonato. A fronte dei tanti nostri progetti espressi in campagna elettorale, molti dei quali ad oggi sarebbero stati quantomeno avviati, ci sentiamo amareggiati nel dover constatare la situazione in cui versa Millesimo".

"Peccato, davvero peccato - prosegue - Nessuna giustificazione basata sulla 'novità' della Giunta e dell'amministrazione tutta che peraltro comprendono membri già parte attiva dell'amministrazione precedente. L'esperienza insegna o, perlomeno, dovrebbe farlo".

Benzi ricorda le richieste dei cittadini, fatte da tempo, per aver eun programma di eventi estivi ricco e di qualità. "Non dimentichino i nostri attuali amministratori che i millesimesi da tempo e anche durante il periodo pre elettorale hanno chiesto e ribadito a gran voce alla futura amministrazione, qualsiasi essa fosse, di lavorare in modo da dare a Millesimo un'estate 2024 degna di uno dei Borghi più belli d'Italia. Questo è il risultato che non necessita di ulteriori commenti e che non può essere giustificato dal poco tempo a disposizione da parte degli amministratori, né dal fatto di non avere potuto programmare gli eventi precedentemente l'esito elettorale".

Prosegue la capogruppo di "SìAmo Millesimo": "Per amministrare bene anche un piccolo Comune come il nostro ci vogliono impegno, capacità, tempo, dedizione e questo noi dell'ex lista SìAmo Millesimo lo sapevamo e lo sappiamo bene. Infatti i millesimesi, come da noi programmato durante la campagna elettorale, con la nostra amministrazione avrebbero goduto di diversi eventi estivi di tutto rispetto già a partire dall'inizio di luglio. Basta avere voglia e capacità per fare le cose oppure si delega, pagando s'intende".

E conclude: "Anticipando la probabile risposta del Sindaco e dell'amministrazione reggente specifico che sono stati eletti sì, ma per pochi voti in più rispetto a quelli ricevuti dalla nostra lista....una vittoria sul filo di lana che ci rende consapevoli del malumore di tantissimi elettori che non apprezzano quanto sta, o meglio non sta avvenendo a Millesimo".