Vado, problemi alla rete elettrica per i temporali dei giorni scorsi, Gilardi: "Chiesto incontro urgente con Enel"

I temporali dei giorni scorsi hanno creato notevoli problemi e disservizi sulla rete elettrica di varie località compresa Vado Ligure.

“Recentemente - spiega il sindaco Gilardi -il nostro comune ha affrontato problemi significativi con la rete elettrica, culminati in disservizi critici lo scorso fine settimana a causa di condizioni meteorologiche avverse. In risposta, abbiamo immediatamente avviato un dialogo costruttivo con Enel Distribuzione e richiesto un incontro urgente".

"Enel ci ha informato che l'ondata di maltempo ha causato quattro guasti sulla rete di Media Tensione e circa dieci sulla rete di Bassa Tensione - prosegue il sindaco di Vado - lasciando oltre 1200 clienti senza corrente. L'unità territoriale di Savona ha prontamente mobilitato il personale, le imprese appaltatrici e risorse aggiuntive per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Grazie a questi sforzi, e all'installazione di gruppi elettrogeni, la maggior parte dei problemi è stata risolta nella notte tra il 18 e il 19 agosto".

Enel ha rassicurato il Comune di Vado che le riparazioni definitive sono già in gran parte concluse e, prosegue Gilardi, "stanno proseguendo a ritmo sostenuto, con il supporto della Polizia Municipale per garantire una gestione sicura della viabilità. Sono consapevoli del disagio arrecato e stanno lavorando per ridurre al minimo ulteriori interruzioni, necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori".

"L’Amministrazione . conclude Gilardi -ha inoltre chiesto un incontro urgente con Enel per discutere le strategie di intervento in situazioni di emergenza, le attività preventive svolte sugli impianti durante l'anno e i futuri investimenti previsti per il nostro territorio".

Come Amministrazione, ci impegneremo a vigilare affinché queste problematiche siano affrontate con la massima serietà e affinché siano adottate tutte le misure necessarie per migliorare la resilienza della nostra rete elettrica, migliorando il servizio con investimenti a medio-lungo termine per risolvere il più possibile queste criticità.”