Camionista sbaglia strada e rimane bloccato all'inizio dell'abitato di Ranzi. Era diretto a Barcellona (FOTO)

Si stava dirigendo dall'Est Europa a Barcellona, in Spagna. Ma, una volta arrivato nei pressi del casello di Pietra Ligure, seguendo il navigatore è finito per rimanere bloccato all'inizio dell'abitato di Ranzi.

E' quanto accaduto tra la notte scorsa e le prime luci dell'alba di oggi 24 agosto, intorno alle ore 4:00, ad un autista polacco di un autoarticolato con motrice lituana e rimorchio bielorusso.

Il mezzo ha inizialmente passato la strettoia poi, accortosi probabilmente della strada non più percorribile, ha compiuto manovra nella piazza della chiesa rimanendo però incastrato al ritorno.

Sul posto, allertate dai residenti, sono intervenute squadre di Vigili del fuoco ai quali, dopo i primi tentativi di far manovrare l'uomo, non è rimasto che chiedere il supporto della gru per sbloccare la situazione, risoltasi intorno alle 9:00.

Non si tratterebbe del primo caso in zona e, tantomeno, nell'entroterra del savonese. Spesso sono i navigatori a portare fuori rotta e in strade non adeguate alle loro dimensioni questo tipo di mezzi. Un altro caso simile si è verificato, ad esempio, sempre la notte scorsa a Stella, dove però la situazione e l'intervento dei Vigili del fuoco sono stati decisamente meno complicati.