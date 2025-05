Ragazza con sindrome di Down multata sul bus per biglietto dal colore sbagliato. La madre: "Dov'è finita l'umanità?"

È bastato un biglietto sbagliato, un semplice “errore innocente”, perché di questo si tratta, per una ragazza con sindrome di Down, che si è vista elevare una multa da una controllora a bordo di un autobus per aver acquistato il ticket “del colore errato”.

La madre della ragazza esprime più delusione che rabbia: “Non è la multa in sé a preoccuparmi, ma la totale mancanza di empatia e comprensione”. La donna si chiede "dove è finita l’umanità".

“Come genitore, è mio dovere proteggere e supportare mia figlia - osserva la madre della ragazza multata, lanciando un appello alle istituzioni - Serve maggiore formazione, serve sensibilizzazione, serve un cambiamento per garantire che i servizi pubblici siano davvero inclusivi".

La giovane era partita da Altare in autobus e diretta a Savona per prendere il treno e dirigersi con il gruppo dell'ADSO per una gita a Genova Voltri.

"L'ho accompagnata alla fermata dell'autobus ad Altare ed è salita una controllora che l'ha multata perché non aveva il biglietto del colore giusto. Lei utilizza sempre quel tipo di biglietto per andare da Altare a Cairo a lavorare e non sapevamo ce ne volesse uno di un altro tipo", ha spiegato la mamma che ha specificato che sua figlia aveva altri biglietti con sé.

"Lei si è messa a piangere e a Savona poi non la trovavano perché era ancora sull'autobus - ha continuato - Era successo un'altra volta perché aveva l'abbonamento scaduto ma in quel caso il controllore mi aveva chiamato e avevamo risolto. Ci vuole un po' di sensibilità".

Il genitore è stato contattato dal presidente di Tpl Linea, Vincenzo Franceri. Dopo l'episodio, la stessa TPL ha espresso "rammarico", ribadendo "i valori che ispirano ogni giorno il suo operato: rispetto della persona, inclusione, ascolto e responsabilità sociale". Valori, che nel caso specifico però, non sarebbero stati tenuti in considerazione da chi ha l'incarico di controllare i biglietti sul bus.

In un comunicato TPL Linea si dice "convinta che un servizio pubblico non debba limitarsi a garantire collegamenti sicuri ed efficienti, ma debba anche creare un ambiente accogliente e attento ai bisogni di tutti, in particolare delle persone più fragili; per questo l’azienda investe costantemente nella formazione e sensibilizzazione del personale, per rafforzare la cultura dell’inclusione e prevenire qualsiasi forma di discriminazione o mancanza di attenzione".