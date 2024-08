Sampdoria, attesa per l'esordio casalingo: Giordano favorito su Barreca per sostituire Ioannou

È una Samp nel segno della continuità quella che affronterà stasera, ore 20.30, la Reggiana nel primo impegno casalingo di campionato.

Nell'undici iniziale che verrà scelto da mister Andrea Pirlo è attesa una sola novità rispetto a Frosinone: la squalifica di Ioannou infatti obbliga al cambio sul settore sinistro del centrocampo, con Giordano favorito su Barreca (che radiomercato vede come promesso sposo del Cosenza) per una maglia da titolare. Per il resto, confermata in attacco la presenza di Tutino (ancora out Borini) al fianco di Akinsanmiro e alle spalle di Coda.

Tra i pali ci sarà ancora Ghidotti con Bereszynski, Romagnoli, e Vulikic a formare la linea difensiva a tre. In mezzo al campo, infine, nuova chance per Venuti, Yepes e Bellemo. Con quella odierna saranno tre le gare che la Sampdoria dovrà affrontare in una settimana, lecito dunque aspettarsi a partita in corso un contributo importante dalla panchina.

A Genova è attesa una Reggiana reduce dal 2-2 all'esordio contro il Mantova. In vista del match odierno, il tecnico degli emiliani William Viali ha chiesto ai suoi miglioramenti nel possesso palla e di evitare gli errori pagati a caro prezzo nell'esordio in campionato: "Dobbiamo andare a Genova per cercare di fare la nostra partita - le parole della vigilia - partendo dalla base di domenica scorsa e cercare di migliorare e metter dentro qualcosa di nuovo in ogni gara".

Arbitrerà l'incontro il signor Cosso di Reggio Calabria, assistenti Votta di Moliterno e Bitonti di Bologna. Quarto ufficiale Ramondino di Palermo. Al Var Baroni di Firenze coadiuvato da Pagnotta di Nocera Inferiore.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Yepes, Bellemo, Giordano; Akinsanmiro, Tutino; Coda. Allenatore: A. Pirlo.