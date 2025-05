Savona, un cittadino: "Basta deiezioni canine e sacchi di rifiuti in strada, bisogna riportare il decoro in Corso Italia"

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione arrivata alla nostra redazione:

"L’abitudine dei savonesi di portare i loro cani a fare i bisogni in corso Italia va stroncata definitivamente, con severi controlli (anche nelle ore serali) e sanzioni. L’esposizione dei mastelli in Corso Italia, invece, non riporterà il decoro a Savona: i sacchi lasciati sulla via principale della città sono uno spettacolo indecoroso".

"Occorre obbligare condomini e negozianti a usare gli appositi cassonetti, posizionati a non più di 200 metri. Pena pesanti sanzioni".

"Tutto questo non avveniva prima dell’avvio della cosiddetta “raccolta differenziata intelligente”. È necessario intervenire con controlli pressanti e sanzioni perché condomini e negozianti utilizzino i cassonetti predisposti a non più di 200 metri dalle abitazioni".