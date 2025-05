Container della Noberasco, "Insieme per Carcare": "Il Comune prima ha autorizzato e poi multato. L’amministrazione Mirri ha le idee confuse"

Non si placa il dibattito attorno al cosiddetto “caso container”. Dopo l’annullamento della sanzione comminata all’azienda Noderasco, il gruppo consiliare di opposizione "Insieme per Carcare" torna all’attacco e risponde con fermezza alle recenti dichiarazioni del sindaco Rodolfo Mirri.

“È bene chiarire un punto fondamentale: non è stata la minoranza a elevare la multa, bensì il Comune – afferma Alessandro Ferraro, capogruppo di Insieme per Carcare – La polizia locale è un organo dell’amministrazione comunale, quindi l’atto parte da chi oggi governa, non da chi siede all’opposizione”.

Ferraro sottolinea quella che, a suo avviso, è un’evidente contraddizione: “L’azienda, che ovviamente non c’entra nulla, si è trovata prima autorizzata e poi sanzionata. È una dinamica che rivela tutta la confusione gestionale dell’amministrazione Mirri”.

Nel mirino anche il contenuto dell’ordinanza che ha portato all’annullamento della multa: “Si parla di una struttura amovibile e di un’attività esercitata con licenza per il commercio itinerante. Allora perché l’azienda ha pagato il suolo pubblico per tre mesi?”.

L’opposizione non si limita alle parole e annuncia un’iniziativa concreta: “Domani presenteremo un’istanza per ottenere chiarimenti sulle ragioni che hanno portato all’annullamento”.