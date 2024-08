Fantasie di coppia, le più curiose e diffuse

La vita di coppia è un viaggio affascinante, ma a volte può diventare monotono e banale, dando origine a crisi e tradimenti. Alcune coppie decidono dunque di concedersi delle piccole fantasie. Vediamo le più curiose e stravaganti.

Escort e Sex worker

Altre tipologie di coppia desiderano vivere delle fantasie in privato, senza il grande coinvolgimento dei club privè o locali per scambisti. Desiderano concedersi magari un gioco a 3, con un altro uomo o un’altra donna. Trovare il terzo partner fra amici o sconosciuti spesso è pericoloso, in quanto si potrebbero creare dei legami, oppure il terzo soggetto coinvolto potrebbe non rispettare le regole e i confini della coppia principale.

Alcune coppie allora, per evitare rischi, si rivolgono al mondo dei sex worker, in particolare i gigolo e le escort. La ricerca è molto facile, basta rivolgersi ai portali di annunci. Ed ecco che una giovane coppia in vacanza in Italia potrebbe scrivere su Google la frase Eleganti Gigolo a Milano o Escort a Roma Bisex e cercare poi fra i vari annunci disponibili la compagnia di giochi più adatta alle proprie esigenze.

Un sex worker infonde sicurezza perchè si parte dal presupposto che rispetterà le regole della coppia e si adatterà alle fantasie dei partner in modo da far passare loro un fantastico momento in totale sicurezza. Ovviamente il lato negativo è che i sex worker si pagano, ma per molte coppie il prezzo è affrontabile, ed è meglio spendere qualcosa che rischiare una disavventura o peggio ancora… un trauma.

Club di scambisti

Esistono dei luoghi adibiti a feste di coppia con un risvolto estremamente piccante. Di giorno delle ville e di sera degli affascinanti luoghi con eventi trasgressivi. In questi posti le coppie partecipano a serate inizialmente normali, con un djset e una cena inclusa. Le coppie hanno il tempo di conoscersi, bere qualcosa insieme, scambiare alcune chiacchiere e nel frattempo ci si osserva, ci si valuta e si cerca di identificare con chi poter potenzialmente giocare quando la vera e propria serata inizia.

Infatti questo tipo di feste sono solitamente divise in due fasi: una fase sociale iniziale fatta apposta per permettere di creare delle connessioni, e una fase successiva dove iniziano i veri e propri giochi e le coppie possono scegliere se appartarsi nelle stanze oppure osservare gli altri.

Le regole sono semplici, massima educazione, nessun cellulare, nessuna costrizione. Se una coppia non si sente pronta per giocare e vuole solo guardare, nessuno può obbligarla a prendere parte ad una situazione erotica.

Esistono diversi tipi di coppie, alcune alle prime esperienze che vogliono solo osservare, altre che desiderano dei giochi soft senza che vengano oltrepassati determinati limiti, e altre ancora che sono pronte a concedersi ad ogni tipo di trasgressione e cercano nuovi partner con cui divertirsi.

cuckolding e guardoni

Altre tipologie di coppia desiderano invece osservare il proprio partner coinvolto in un amplesso con sconosciuti. Solitamente è l’uomo che desidera vedere la propria donna con altri uomini, ma potrebbe anche capitare una donna che desidera vedere il proprio maschio in un harem di femmine.

I cuckold non prendono quasi mai parte all’amplesso, osservano soltanto mentre il proprio partner si concede ad uno o più persone. Il piacere di questa fantasia risiede nel fatto di estromettersi dall’amplesso e osservare unicamente il piacere della propria donna senza avere un ruolo attivo, ammirandola in tutti i particolari da punti di vista esterni.

Qualcuno dice che i cuckold desiderano sentirsi traditi o cornuti, ma in realtà non si parla di corna vere e proprie. La fantasia risiede nell’osservare il piacere del proprio partner senza avere un ruolo, come se si stesse spiando di nascosto la lussuria della propria compagna di vita

Annunci di scambio

Un altro modo che le coppie hanno per giocare, è quello di pubblicarsi direttamente sui siti di incontri. Qualche foto, possibilmente con volto oscurato, una bella descrizione, e ci si mette in pista aspettando di ricevere qualche messaggio di qualche coppia interessata. Si chatta un po’ per conoscersi, e poi se scatta la scintilla, si organizza un aperitivo in qualche città a metà strada per vedere se si può procedere poi ad un gioco vero e proprio o semplicemente conversare.

I portali di annunci di scambio coppia sono molto utilizzati dalle coppie più navigate, con le idee chiare e in cerca di veri e propri compagni di letto. Solitamente sono sicuri ma ovviamente non si sa mai chi si può incontrare, sui portali di annunci si può iscrivere qualunque persona. Per questo moltissime coppie nascondono i propri volti o sono molto restie a pubblicare foto. Tutto quello che è su Internet può essere scaricato, e utilizzato da terzi, e non sarebbe carino trovare foto della propria moglie su qualche sito porno straniero!

Spesso alcune coppie si fingono addirittura altre persone, cercando di adescare persone solo per scherzare. Purtroppo su Internet la prudenza non è mai troppa.

In conclusione le coppie oggi hanno molti modi di poter stimolare la propria relazione. Se si riescono a superare i pregiudizi e la gelosia, il mondo delle fantasie di coppia può essere una soluzione a qualsiasi problema di relazione. L’importante è sempre rispettare le regole di coppia e il proprio partner!