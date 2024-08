Finale, tragico epilogo per l'incidente sulla Sp490: morto lo scooterista 60enne

Ha avuto un tragico epilogo l'incidente verificatosi nel pomeriggio dello scorso venerdì 23 agosto sulla Sp490 a Finale Ligure, dove uno scooter di grossa cilindrata si è scontrato frontalmente con un'auto.

Non ce l'ha fatta nonostante i soccorsi tempestivi e il ricovero d'urgenza al Santa Corona l'uomo che viaggiava a bordo del suo mezzo a due ruote. Si tratta del 60enne Pierantonio Rossi, residente nel milanese a Cerro al Lambro in questi giorni in vacanza con la famiglia ad Alassio.

Secondo quanto riportato, Rossi era giunto a Finale per trovare un amico quando, lungo la strada che costeggia le ex aree Piaggio, è stato purtroppo vittima del fatale sinistro.

L'uomo nel violento impatto è finito contro il parabrezza dell'automobile, riportando un gravissimo trauma cranico e diverse lesioni. Intubato dai sanitari giunti sul luogo dell'incidente, è stato trasportato nell'immediatezza al pronto soccorso del nosocomio pietrese. A nulla però sono servite le cure dei sanitari, con l'uomo spentosi nella mattinata di ieri, domenica 25 agosto.

L'uomo era molto conosciuto nel suo paese di residenza e nella zona di Melegnano, città dov'era stato assessore e consigliere comunale nel passato. Era anche attivo nel sociale, impegno che lo aveva portato a fondare un'associazione di volontariato. I funerali si svolgeranno già domani (27 agosto, ndr), proprio a Melegnano.