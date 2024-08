Finale, schianto moto-auto sulla Sp 490: centauro in codice rosso al Santa Corona, traffico in tilt

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno, intorno alle 17.15, a Finale Ligure lungo la Sp 490 all'altezza di via Caprazoppa.

Secondo le prime informazioni, il sinistro avrebbe coinvolto una moto ed un'auto in uno schianto frontale.

Sul posto immediato l'intervento dei militi della pubblica assistenza Pietra Soccorso e della Croce Bianca di Spotorno, dell'automedica del 118, oltre che dei Vigili del fuoco, dei carabinieri e della Polizia Locale.

Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote: dopo le prime cure sul posto, è stato intubato e trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Anche la persona che viaggiava a bordo dell'auto ha dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale con un trasferimento in codice giallo.

Per permettere le operazioni di soccorso, la circolazione sul tratto tra la via Aurelia (zona ex Piaggio) e l'entroterra è stata deviata tra via Brunenghi, via Dante e il vicino ponte di ferro.