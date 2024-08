Elezioni regionali, il Pd savonese lavora alla lista. In settimana previsti incontri dei circoli e dei gruppi consiliari

Saranno giornate intense, le prossime, in vista delle elezioni regionali previste in autunno. Se nel Pd provinciale si attende il nome del candidato alla presidenza della Liguria, nel frattempo sono iniziati i confronti all'interno del partito locale per la preparazione della lista. Non ci sono ancora nomi ufficiali soltanto tentativi di sondare la disponibilità alle candidature, oltre a disponibilità dichiarate ufficialmente e non, come quella di Roberto Arboscello. La settimana scorsa il direttivo provinciale si è riunito per fare il punto sui prossimi due appuntamenti elettorali: le elezioni provinciali (di secondo grado) e quelle regionali.

Nella riunione sono stati fissati i prossimi passi per la lista delle regionali. In settimana, probabilmente giovedì, ci sarà un confronto online con i gruppi consiliari delle varie amministrazioni. Nei prossimi giorni partiranno anche le consultazioni nei 29 circoli Pd della provincia. Al termine dei confronti la direzione provinciale formulerà la proposta di lista che dovrà poi essere sottoposta alla direzione regionale. Nei giorni scorsi Roberto Arboscello, consigliere uscente, ha dichiarato la propria disponibilità ad una ricandidatura, (la tradizione vorrebbe la conferma alla candidatura per un secondo mandato).

Un altro nome che sarebbe emerso in questi giorni , in rappresentanza del Ponente, è quello di Giorgio Cangiano, ex sindaco di Albenga. Recentemente Cangiano ha avuto l'endorsment dell'attuale sindaco ingauno Tomatis. Ma sul Ponente ci sarebbe anche Massimo Niero, sindaco di Cisano e consigliere provinciale uscente.

Per l'area della Val Bormida, l'assessore al Sociale del Comune di Carcare Simone Zilioli non avrebbe nascosto la propria disponibilità ma il Valbormidese potrebbe anche essere quella scelta per rispettare la parità di genere candidando una donna. Secondo indiscrezioni i circoli della Valle premerebbero comunque per la candidatura di un rappresentante del territorio. Contrario a questa ipotesi sarebbe il sindaco di Carcare Rodlfo Mirri, sostenitore di Arboscello e soddisfatto del lavoro che l'ex sindaco di Bergeggi ha fatto sulla Val Bormida.