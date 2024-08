Savona, attesa per le visite medico sportive Pastorelli : “Ringrazio l'Asl che ci ha aiutati a risolvere il problema”

Non più l'obbligo di presentare la richiesta di appuntamento 15 giorni prima della scadenza del certificato medico sportivo e convenzioni con i privati per sfoltire le liste. E' il risultato che hanno ottenuto le associazioni sportive, dopo che il problema è stato posto ad Asl2 dal consigliere Aureliano Pastorelli nelle due commissioni dedicate alla sanità, svoltesi negli ultimi mesi.

“ Voglio ringrazia l'Asl2 e in particolare la dottoressa Monica Cirone - spiega Pastorelli - che mi ha girato il contatto della persona a cui rivolgermi per risolvere i problemi che avevo posto in commissione ”.

“Ora l'Asl ci ha comunicato che non c'è più l'obbligo dei 15 giorni per presentare la richiesta - spiega Pastorelli - ma alla fine di ogni mesa si potranno portare le richieste per le visite dei certificati in scadenza il mese successivo. Inoltre l'Asl2 ha fatto delle convenzioni con i provati dove è possibile fare le visite , in attesa di avere più medici sportivi. E' quindi doveroso un ringraziamento per avere trovato soluzioni che vanno incontro alle esigenze delle società sportive e aiutano i nostri ragazzi che vogliono fare sport”.