L’Urologia di ASL2 si arricchisce di nuove tecnologie grazie alla generosità dei cittadini: una donazione promossa dalla Croce Bianca di Spotorno (FOTO E VIDEO)

L’Azienda Sociosanitaria Ligure 2 è lieta di annunciare l’ampliamento della dotazione tecnologica della Struttura Complessa di Urologia, grazie a una significativa donazione resa possibile dall’iniziativa solidale della Croce Bianca di Spotorno e dalla generosa partecipazione di numerosi cittadini.

L’importante contributo ha consentito l’acquisizione del Manipolo per Morcellatore Laser Luminis Moses 2.0, uno strumento che completa l’innovativa apparecchiatura laser già in uso presso il reparto, impiegata con successo nel trattamento endoscopico dell’ipertrofia prostatica benigna e della calcolosi urinaria. Questa tecnologia di ultima generazione consente di affrontare in maniera minimamente invasiva numerose patologie urologiche, garantendo ai pazienti una minore incidenza di complicanze post-operatorie e una significativa riduzione dei tempi di degenza ospedaliera rispetto alle tecniche tradizionali.

Negli ultimi anni si è registrato un costante incremento nel numero di interventi diagnostici e terapeutici per patologie renali, ureterali, prostatiche, nonché per la calcolosi urinaria. In particolare, l’ipertrofia prostatica benigna si conferma come una delle principali cause di ricovero ospedaliero in ambito urologico, con una crescente domanda di trattamenti specialistici. L’evoluzione delle tecnologie laser, e in particolare lo sviluppo del sistema Luminis Moses, ha permesso di estendere l’uso delle procedure endourologiche anche a pazienti con comorbidità, a pazienti in terapia anticoagulante e a condizioni cliniche particolarmente complesse, come prostate di grandi dimensioni o calcoli voluminosi.

La Struttura Complessa di Urologia dell’ASL2, diretta dal dott. Maurizio Schenone, è da anni punto di riferimento per l’adozione di tecniche chirurgiche avanzate; il funzionamento del macchinario è stato illustrato dal dottor Ninotta.

Grazie alla donazione ricevuta nel 2022 dalla Fondazione De Mari CR Savona, l’unità si è dotata del Laser Luminis Moses, uno strumento altamente performante nell’ambito della chirurgia urologica mini-invasiva. Negli ultimi 3 anni la produzione chirurgica di questo tipo di interventi descrive un dato significativo: oltre 500 interventi per calcolosi (ureterorenoscopoa con lasertrissia) e circa 150 interventi di enucleazione laser di adenoma prostatico.

L’acquisizione del manipolo per la morcellazione rappresenta un ulteriore passo avanti: esso consente un utilizzo completo del laser, soprattutto nei casi di resezione prostatica, rendendo possibile un trattamento più efficace, sicuro e conforme alle linee guida internazionali di settore.

Con questo aggiornamento tecnologico, l’Urologia dell’ASL2 si conferma una struttura all’avanguardia, capace di trattare patologie urologiche di alta, media e bassa complessità, con un approccio multidisciplinare e centrato sulla persona.

“Un sentito ringraziamento ai volontari della Croce Bianca di Spotorno e a tutti i cittadini che hanno partecipato alla raccolta fondi – esprime il dott. Michele Orlando, Direttore Generale di ASL2 - Questo gesto di concreta solidarietà testimonia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità, e rafforza il senso di appartenenza e vicinanza al sistema sanitario del nostro territorio”.