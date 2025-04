Savona, un convegno sulla gestione avanzata del paziente critico: specialisti a confronto su diagnosi precoce e interventi tempestivi

Si terrà sabato 12 aprile, presso l'Nh Darsena Hotel di Savona, il convegno “Area Critica in Medicina Interna” dedicato alle novità nella gestione del Paziente Critico di Medicina Interna e Medicina d’Emergenza-Urgenza. Un’importante occasione di aggiornamento e confronto multidisciplinare, rivolta a medici chirurghi e infermieri impegnati nella gestione del paziente critico.

L’obiettivo principale dell’incontro, che vedrà la partecipazione di relatori esperti e professionisti provenienti da diversi ambiti specialistici, è promuovere un approccio globale e multiprofessionale, orientato a garantire una diagnosi sempre più precoce e l’esecuzione di manovre interventistiche direttamente al letto del paziente, così da migliorare in modo significativo gli esiti clinici e l’efficacia dei percorsi di cura.

“La gestione del paziente critico – afferma il dott. Nathan Artom Responsabile scientifico dell’evento e Responsabile della Struttura Semplice Area Critica Medicina Interna 1 dell’Ospedale San Paolo di Savona – richiede una risposta immediata, coordinata e altamente specializzata. Grazie alla collaborazione tra professionisti è possibile intervenire in modo più efficace, riducendo tempi e complicanze. Sono necessarie decisioni rapide e condivise. L’impiego di strumenti diagnostici avanzati, come l’ecografia bedside, uniti alla collaborazione tra specialisti, sono oggi essenziali per migliorare gli esiti clinici e garantire cure tempestive, sicure e appropriate” .

Il convegno si propone dunque come un momento di confronto e aggiornamento fondamentale per tutti gli operatori sanitari coinvolti in prima linea nella cura del paziente critico. Sarà anche un’occasione per riflettere su nuovi modelli organizzativi e sull’importanza della formazione continua per affrontare con efficacia le sfide poste dalla medicina moderna.

L’evento è organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Savona e della Società scientifica FADOI di Medicina interna.

In allegato il programma dell'evento.