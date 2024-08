Tragedia in Austria, il dolore degli amici di Imperia per il pilota morto

"Abitava sopra il Ranch verso Montegrazie e ha lavorato in Nigeria in qualità di Marin Avio Expert, era un giramondo come me",lo ricorda così Aristide Iacopini, detto il Congolese per i suoi trascorsi in Africa, uno degli amici di Gianluca "Luca" Vinzoni, il pilota alla guida dell'aereo da turismo, un Beechcraft 58T Baron decollato dall'aeroporto di Villanova d'Albenga e precipitato ieri mattina nei pressi di Brand una cittadina austriaca, nel Vorarlberg.

Nonostante la sua lunga esperienza, il cielo sopra l’Austria si è rivelato fatale per il pilota genovese, imperiese di adozione.

Sulla sciagura è stata aperta un’inchiesta da parte delle autorità austriache. Le pessime condizioni del tempo hanno rallentato i soccorsi.

La morte di Vinzoni lascia nel dolore la piccola comunità alle spalle di Porto Maurizio. Luca frequentava, infatti, lo storico Bar Rosa di via Airenti e spesso lo si poteva vedere fare colazione in compagnia del gestore del distributore di benzina a pochi passi dal locale.

Bar frequentato tra gli altri anche da Davide Iapichino, titolare della adiacente omonima autocarrozzeria. "Era un piacere ascoltare i suoi racconti, era diventato anche mio cliente. Gli avevo restaurato la scocca di un paio di mezzi che usava per lavoro. Mi aveva fatto vedere anche una sua vecchia Renault 4 che voleva sistemare. Purtroppo è rimasto un sogno".