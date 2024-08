Trovato l’abitacolo dell’aereo decollato dal Panero e precipitato in Austria

Ritrovato l'abitacolo dell’aereo decollato lunedì 26 agosto dall’aeroporto di Villanova d’Albenga e precipitato sulle Alpi austriache per cause ancora da chiarire (leggi QUI). Le ricerche erano state sospese ieri, nel tardo pomeriggio, a causa della nebbia fitta che impediva ai mezzi aerei di sorvolare l’impervia zona.

Il velivolo, un Beechcraft 58TC Baron, di proprietà della società Permare di Sanremo, è tragicamente precipitato ieri mattina, a Brand, nel distretto di Bludenz. Lo schianto è stato udito intorno alle 10 del mattino da alcuni testimoni. Il pilota, l’imperiese Luca Vinzoni, era decollato intorno alle 8.40 dall'aeroporto Panero – Riviera Airport di Villanova d'Albenga e diretto a Straubing, in Germania, con atterraggio previsto per le 11.15. Atterraggio che non è mai avvenuto, purtroppo. Luca Vinzoni, 57 anni, pilota esperto, era conosciuto e stimato da tutti nello scalo villanovese.

Le operazioni di recupero erano state interrotte ieri poco dopo le 17.30 a causa delle avverse condizioni meteo. Stamattina, però, la situazione è migliorata grazie al diradarsi della nebbia, consentendo a un elicottero di riprendere il volo per la ricerca.

L’abitacolo è stato ritrovato proprio durante un volo d'avvistamento a sud-ovest del Mottakopf, a un'altitudine di circa 1.500 metri. Si presume che il pilota sia ancora all’interno dell’abitacolo.

Gli investigatori e i membri della commissione sugli incidenti aerei sono stati immediatamente portati sul luogo dello schianto, mentre la procura di Feldkirch ha nominato anche un proprio esperto di aviazione.