Savona, i versi del "Poeta del rione" conquistano la città. Chi è l'autore dei versi affissi nelle vie del centro?

C'è chi lo ha definito "Il poeta errante". Chi gira in città in attesa di leggere i suoi versi per commentarli o ancora chi si chiede chi possa essere, se un giovane innamorato o un maturo amante della poesia.

Sono mesi ormai che i versi del "Poeta del rione (per la precisione, si firma @Il_poetadelrione) vengono affissi in città, ai pali dei cartelli stradali, scritti con il computer o più spesso a mano. La grafia è elegante e ariosa. Quasi sempre sono versi dedicati ad una donna.

Uno dei più recenti, dalla spiaggia alla foce del Letimbro, che dice "La mia è una continua lotta tra testa e cuore non so se stringerti o considerati un errore", dedicato a Merida.

Poi ci sono quelle parole ironiche, come quelle del cartello affisso nei giorni scorsi ad un palo dall'ex San Paolo in cui il poeta dichiara il proprio amore con tutti gli organi, andando contro quei luoghi comuni poetici che vogliono a tutti i costi il binomio amore-cuore.

Tra gli intenditori c'è chi ha classificato "Il poeta del rione" come un esponente del Movimento per l’Emancipazione della Poesia (MEP), nato a Firenze, che ha una regola semplicissima: tutti gli autori che ne fanno parte devono rimanere anonimi.

I lettori devono apprezzare la poesia di strada per le sensazioni che suscita, senza sapere chi ne è l'autore e quindi senza sapere l’età, il sesso, la provenienza, l’aspetto fisico di chi l’ha scritta. I versi restano affissi per qualche giorno. Poi spariscono e ne compaiono di nuovi in un'altra parte della città.

Le zone preferite dal "Poeta del rione" sono il centro e la parte di città verso il mare, ultimamente con predilezione per piazza Pertini. Insomma anche anche questa è arte e chissà che "Il poeta del rione" non dia una mano alla candidatura della città a Capitale della cultura.