Aspettando le tartarughine: continuano le iniziative per la Caretta caretta a Pietra Ligure

Durante l'incontro, sono stati illustrati vari aspetti della vita delle tartarughe, dalla nidificazione ai comportamenti e alle abitudini. Inoltre, i partecipanti hanno assistito a una simulazione che ha ricreato l'emozionante momento in cui le piccole tartarughe emergono dal nido e, con grande velocità, si dirigono verso il mare, affrontando ostacoli come l'inquinamento luminoso causato dall'uomo, che può disorientarle e indirizzarle nella direzione sbagliata.

"L’iniziativa, che ha suscitato tantissimo interesse, è stata anche l’occasione per dare il via alla ricerca di un nome da dare alla mamma tartaruga che, nella notte fra il 13 e 14 agosto, ha deposto le uova sulla nostra spiaggia di levante - fanno sapere dal Comune - In attesa del lieto evento, continueranno in loco il monitoraggio del nido da parte degli esperti del GLIT e le attività di informazione e sensibilizzazione con i biologi di Menkab in merito a questo evento importante e straordinario che ha sorpreso e entusiasmato tutti".