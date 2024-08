La XII edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona venerdì 30malla Chiesa di Sant'Andrea

Da non perdere il prossimo prestigioso appuntamento con il Festival Internazionale di Musica di Savona, in programma venerdì 30 agosto, in S. Andrea alle ore 21:00. Questo concerto segna l’inizio di una importante collaborazione con l’Accademia di Santa Cecilia - Alta Formazione, che seleziona i principali giovani talenti internazionali per inserirli nei corsi di alto perfezionamento all'interno dell’Accademia stessa.

E’ per FIMS motivo di grande prestigio ed orgoglio ospitare a Savona alcuni di questi musicisti: come ben sappiamo l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, insieme alla Scala, è l’istituzione musicale più importante in Italia.

Quest’anno saranno protagoniste Elisa Scudeller al violino, Giulia Scudeller al violino - viola e Verònica Nava Puerto al violoncello, che eseguiranno uno dei più famosi ‘Trio per archi’ di Beethoven: il n. 5 in Do min. Op. 9. Avremo inoltre la rara opportunità di ascoltare il Trio per archi n. 1 in Sib magg. D. 471 di Franz Schubert, opera incompiuta, di cui il grande compositore ha completato solo il primo movimento.

Elisa Scudeller si é diplomata in violino con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Padova. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il diploma in Master di II livello presso lo stesso Conservatorio e il diploma di Triennio Accademico con eccellente e menzione speciale all'Accademia Perosi di Biella. Ha studiato all’Accademia Stauffer sotto la guida del M° Accardo e ora frequenta il corso di musica da camera all’Accademia Santa Cecilia. Elisa suona in gruppi cameristici con cui ha partecipato a numerosi festivals e vinto numerosi concorsi . Ha vinto il primo premio assoluto al Crescendo International Music Competition (New York). Suona un violino G. Grancino del 1700.

Giulia Scudeller si è diplomata in violino al Conservatorio di Milano e in viola con il massimo dei voti sotto la guida del M° Zaltron. Ha conseguito diversi Master e ha studiato inoltre presso l'Accademia “L. Perosi” di Biella con il M°Berman e presso l'Accademia “W. Stauffer” di Cremona con il M°Accardo. Ha vinto numerosi primi premi assoluti in Concorsi Nazionali ed Internazionali e si è esibita in numerose occasioni come solista. Nel 2022 è stata ammessa all’Accademia Santa Cecilia nella classe di musica da camera del M°Ivan Rabaglia.

Verónica Andrea Nava Puerto, nata a Maracaibo (Venezuela) nel 1993, ha iniziato gli studi del violoncello all'età di 9 anni, inserita nel sistema di orchestre del Venezuela, studia presso l'Academia Latinoamericana, quindi all'Accademia Nuevo Mundo. Dal 2013 si trasferisce a studiare in Italia dove si diploma con il massimo dei voti.Attualmente frequenta il Corso di Perfezionamento in Musica da Camera all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.