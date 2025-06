Paralimpiadi 2024, il coraggio di arrivare quarti: parte da Millesimo il progetto di Santino Mellogno

Mercoledì 4 giugno, alle ore 9.30, in Piazza Pertini a Millesimo, è prevista la partenza ufficiale del progetto “Paralimpiadi Parigi 2024 - Ai piedi del podio”, promosso dal millesimese Santino Mellogno, con il patrocinio del Comune e della Regione Liguria.

Il progetto prevede la consegna di un riconoscimento a tutti i partecipanti alle Paralimpiadi di Parigi 2024 che si sono classificati al quarto posto, ovvero ai piedi del podio. L’iniziativa si inserisce nel programma di “Liguria Regione Europea dello Sport 2025” e coinvolge anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Millesimo “Lele Luzzati”, con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sui valori dello sport e della disabilità.

Si tratta di un’iniziativa dal forte valore sociale e sportivo, che ha visto la collaborazione dell’amministrazione comunale, delle scuole e del gruppo sportivo ASD Marchisio Bici. Il progetto consiste in un bike tour attraverso tutta Italia, durante il quale il Sig. Mellogno incontrerà gli atleti italiani classificatisi quarti, consegnando loro una medaglia in ceramica artigianale, una pergamena del Comune di Millesimo e un disegno personalizzato realizzato dagli alunni delle nostre scuole, come ricordo del momento.

Le tappe previste toccheranno varie località, da Varese a Taranto, per un totale di circa 2.500 km in 25 giorni. L’arrivo è previsto a Genova.

Questo gesto, simbolico ma significativo, vuole essere un riconoscimento all’impegno e alla passione degli atleti che, pur non avendo raggiunto il podio, hanno ottenuto un risultato di grande valore, degno di essere celebrato e ricordato.

Durante l’evento sarà inoltre ricordata Federica Barbiero, agente di Polizia Locale, tragicamente scomparsa durante un servizio a Savona nel 2005.