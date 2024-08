Albissola, sopralluogo sul sottopasso di Piazza del Popolo: al vaglio il miglioramento dell'accessibilità

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Albissola Marina ha svolto un sopralluogo con un tecnico abilitato sul sottopassaggio degli Artisti di Piazza del Popolo.

"Per verificare, dato lo stato del sito, se ci sono possibilità di adottare proposte fattibili per interventi di miglioramento/adeguamento della relativa accessibilità anche per i disabili e banalmente anche per le mamme con i passeggini (es: ascensori e/o rampe) e relativi costi in modo da predisporre, non appena avremo tutti i relativi riscontri, un progetto di fattibilità da presentare agli enti sovracomunali competenti a rilasciare le autorizzazioni del caso e anche utile per provare a partecipare ad eventuali bandi regionali/governativi potenzialmente utili al reperimento almeno di parte delle risorse economiche necessarie a mettere a terra tutti i vari interventi pianificati" spiega il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro.

"Nel frattempo con l'ufficio tecnico comunale predisporremo anche un ulteriore progetto di riqualificazione degli attraversamenti pedonali dell'Aurelia (es: ipotesi semaforo dal Prana più l'installazione di impianti smart per meglio segnalare e illuminare i rimanenti pedonali) da portare anche in questo caso in approvazione in giunta per poterlo poi presentare all' Anas ente gestore del tratto Aurelia per il loro necessario nullaosta preventivo" continua Silvestro.