"Corso Italia pedonale scelta di futuro". I Giovani Dem savonesi contro l'iniziativa della minoranza

"No al ritorno al passato. Corso Italia pedonale è una scelta di futuro".

Profondo il dissenso espresso dai Giovani Democratici di Savona rispetto all'iniziativa dell'opposizione in Consiglio Comunale di avviare una raccolta firme per riaprire al traffico veicolare il tratto pedonalizzato di Corso Italia.

"Questa proposta ci sembra un chiaro segnale di un pensiero politico ancorato al passato, incapace di guardare al futuro e alle esigenze reali della nostra città - afferma in una nota il segretario Andrea Ferrari - Capire che possano esserci delle criticità nella gestione degli spazi pubblici è essenziale, ma il vero progresso si ottiene affrontando e risolvendo questi problemi, non tornando indietro sulle decisioni che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini".

"La pedonalizzazione di Corso Italia non è soltanto una questione di mobilità - aggiunge il giovane segretario dem - ma una scelta strategica che punta a rendere Savona una città più vivibile, sostenibile e cogliere la sfida di avere una città in linea con gli standard europei chiedendo implementazione e sviluppo strategico di piani sulla mobilità".

L'invito all'opposizione è quindi quello di "riflettere su questa loro proposta: il futuro non si costruisce ripristinando vecchi modelli che hanno già mostrato i loro limiti, ma investendo in soluzioni innovative e sostenibili - scrive -. La pedonalizzazione, se gestita con attenzione e corredata dai necessari interventi di supporto, può rappresentare un'opportunità di rilancio per il commercio locale, per il turismo e per la qualità dell'aria, che sono obiettivi che dovrebbero accomunare tutte le forze politiche".

"Noi Giovani Democratici di Savona siamo pronti a dialogare con i cittadini e con le forze politiche per individuare insieme le soluzioni migliori, ma ribadiamo con forza che il ritorno al traffico veicolare su Corso Italia rappresenterebbe un passo indietro per tutta la città" conclude Ferrari.