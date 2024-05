In vacanza a Ceriale ruba sui banchi del mercato: donna denunciata dalla Polizia locale

Una turista di anni 61 in vacanza a Ceriale è stata denunciata in stato di libertà dalla Polizia locale di Ceriale per furto aggravato. Durante lo svolgimento del mercato settimanale, la donna è stata sorpresa nell’atto di commettere diversi furti di merce esposta in vari banchi di vendita.

Subito rintracciata dalle pattuglie della Polizia Locale in servizio sul territorio, è stata accompagnata presso il Comando di via Tagliasacchi.

La merce ritrovata è stata restituita ai legittimi proprietari che hanno sporto anche querela nei confronti della turista.