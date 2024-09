Finale, lunedì 2 settembre parte l'asfaltatura della Sp17 nella zona industriale di Perti

Partiranno nella giornata di lunedì 2 settembre gli attesi lavori di asfaltatura sulla Sp17 tra Finale e Calice Ligure che riguarderanno in particolare il tratto tra il Borgo finalese e la zona industriale di Perti.

La sede stradale in quell'area è infatti tanto trafficata quanto ammalorata. E' utilizzata dai pendolari che ogni giorno si recano al lavoro in zona così come da tutti gli abitanti dell'entroterra fino a Rialto, oltre ai numerosi turisti praticanti discipline outdoor, e al tempo stesso presenta buche e avvallamenti che la rendono insidiosa in maniera particolare per i veicoli a due ruote.

Una situazione spesso portata all'attenzione dell'Amministrazione provinciale dai sindaci del comprensorio, da quello di Calice Alessandro Comi e dai due primi cittadini finalesi avvicendatisi negli ultimi mesi. Una delle ultime missive a firma dell’ex sindaco Frascherelli risale alle scorso febbraio, a seguirla lo stanziamento di Palazzo Nervi con decreto presidenziale da 255mila euro, nell'ambito dei lavori che riguardano anche altri tratti nel ponente.

Soddisfatto il capogruppo di "Impegno X Finale" ed allora vicesindaco delegato ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi: "Speravamo che la cosa potesse concretizzarsi prima della stagione estiva e ancora durante il nostro mandato visto che sono anni che si chiedeva tale intervento - commenta in una nota -. Il finanziamento di marzo e di aprile ci rallegrò molto ma certamente il cantiere della prossima settimana ci rende entusiasti; finalmente si risolveranno molti problemi legati alla sicurezza stradale di questo tratto di provinciale, ormai divenuto quasi impercorribile. Oltre alla sicurezza è anche questione di immagine. La strada che conduce alla nostra zona industriale e a Perti erano anche pessimi biglietti da visita per il nostro territorio ed il suo splendido entroterra".

Guzzi che poi auspica un prosieguo della collaborazione tra enti in questa direzione: "La provinciale per Gorra e per Vezzi son state manutenute negli ultimi anni grazie alla collaborazione tra Comune e Provincia. Ora speriamo che la Provincia si occupi anche della provinciale per le Manie e quella per Feglino, anche per queste le necessità sono molte ed evidenti. Son certo che l’attuale Amministrazione sarà stimolo necessario".

Intanto, sempre parlando di strade provinciali dell'entroterra Finalese, lo scorso 27 agosto il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha firmato l'atto con cui sono stati stanziati definitivamente 500mila euro per varie manutenzioni che riguarderanno, tra le altre, anche la Sp23 Calice-Carbuta-Melogno.

Oltre ad essa, nel medesimo provvedimento, saranno previsti interventi sulle provinciali 14 "della val Pennavaire" e 18 tra Alassio e Testico.