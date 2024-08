Borgio Verezzi, il 2 settembre in piazza San Pietro lo spettacolo teatrale "Un parroco in fuga"

La trama: in una parrocchia come tante, in cui le cose non funzionano più bene, la gente è poca e gli operatori pastorali litigano per sciocchezze, ecco che il parroco richiama tutti ai veri valori da conservare. Ma a questo punto si accorge che alla sua comunità cristiana, di Cristo, della liturgia, dei sacramenti non importa più nulla. Da qui la crisi: per chi e per che cosa è diventato prete? Per questa gente che litiga sulla posizione dei vasi di fiori sull'altare e non si accorge del mondo che le sta attorno e tanto meno del Vangelo? Don Beniamino decide che ne ha piene le scatole e, semplicemente, se ne va. Senza il parroco, però, per la prima volta da molto tempo, la gente comincia a riflettere e a interrogarsi... Il resto della storia lo si scoprirà direttamente in Piazza San Pietro.