Alla libreria Ubik di Savona un maggio di incontri tra politica, resistenza e diritti

Maggio si annuncia come un mese intenso per la libreria Ubik di Savona, che ha messo in calendario una serie di appuntamenti capaci di mescolare letteratura, giornalismo d'inchiesta, psicanalisi e memoria storica. Il filo conduttore è quello delle grandi questioni del nostro tempo: la corruzione nella politica italiana, lo sfruttamento del lavoro, il conflitto israelo-palestinese, la condizione femminile nell'imprenditoria.

Si comincia martedì 12 maggio (ore 18) con la presentazione di "Immaginando Gaza" (Delos Digital), una raccolta di racconti e fumetti di Mario Pesce, Nico Gallo e Giampietro Stocco, i cui proventi saranno devoluti alla popolazione di Gaza. Modera Franco Zunino, presidente provinciale ARCI.

Giovedì 14 maggio (ore 18, Sala Rossa del Comune) è la volta di Yvan Sagnet, fondatore dell'associazione NoCap, che ripercorrerà la sua storia di bracciante-diventato-attivista: fu lui a organizzare nel 2011 il primo sciopero dei braccianti agricoli in Puglia, portando all'attenzione nazionale il fenomeno del caporalato e contribuendo all'approvazione della relativa legge penale.

Il sabato 16 maggio (ore 18, Sala Rossa del Comune) è dedicato allo scandalo giudiziario che ha travolto la Liguria del governatore Giovanni Toti. Marco Grasso, giornalista de "Il Fatto Quotidiano", presenta "La Repubblica delle mazzette. La nuova Tangentopoli che corrode l'Italia" (PaperFIRST). Con lui Francesco Pinto, Sostituto Procuratore Generale di Genova, e il giornalista Ferruccio Sansa. Modera Mimmo Lombezzi.

Giovedì 21 maggio (ore 18) spazio alla medicina con il dottor Carlo Tonarelli e il suo "Noi ci curiamo con l'omeopatia" (Frilli), mentre venerdì 22 maggio si terrà un incontro di taglio filosofico-psicoanalitico su "Dante e Lacan", a cura di Piergiorgio Bianchi, autore de "Il disagio delle ombre", con la partecipazione dello psicoanalista Silvano Posillipo della Scuola Lacaniana di Genova.

Lunedì 25 maggio (ore 18) arriva Federico De Caroli, musicista savonese noto come "Deca" e collaboratore RAI, che presenta il romanzo "L'onirista", incursione nel genere distonirico-mystery. Il giorno successivo, martedì 26 maggio, è la volta della "Corsa delle Carrette", volume fotografico e storico dedicato alla storica competizione goliardica savonese degli anni Trenta, pubblicato da Dario Sabatelli.

Mercoledì 27 maggio (ore 17, Sala Rossa del Comune) Orietta Sammarruco presenta "Donne che hanno cambiato l'impresa" (Erga), a cura di FIDAPA, con un panel di imprenditrici e professioniste. Il giorno dopo, giovedì 28 maggio (ore 18), il corrispondente Mediaset da Gerusalemme Elia Milani presenta "Voci dal confine. Otto anni di storie tra israeliani e palestinesi" (Mondadori): non un reportage di guerra ma un affresco umano di vite ai margini del conflitto.

Chiude il mese, venerdì 29 maggio (ore 18), Francesco Domenico Bosio con "26 Aprile 1945" (Fox&Sparrows), romanzo che attraverso l'incontro tra un fascista in fuga e un contadino ligure racconta l'Italia dilaniata dalla guerra civile. L'incontro è a cura di ANPI Savona.

In attesa dell'estate, la libreria annuncia anche un'anteprima della rassegna "Parole ubikate in mare" per martedì 9 giugno, con la scrittrice Dacia Maraini.