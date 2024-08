“Golden Summer” di Marina di Loano, il 2 settembre l'anteprima de “Il silenzio prima del giorno” del regista loanese Giorgio Molteni

Lunedì 2 settembre alle 21 nella “sala cinematografica” allestita sul pontile dello Yacht Club verrà proiettato “Il silenzio prima del giorno”, film diretto dal regista loanese Giorgio Molteni e girato tra le meraviglie della Liguria, con scene anche a Loano. L'azione si svolge in un piccolo centro marino.

La stagione è terminata, gli alberghi sono quasi tutti chiusi, le strade deserte, ed il silenzio è rotto soltanto dal vocio degli uccelli che volano bassi lungo i canali che scorrono lentamente verso il porticciolo. Una nebbia innaturale sale dall'acqua, quasi a sottolineare l'atmosfera di abbandono e di solitudine.

Quattro ragazze si ritrovano in un albergo. Sono state chiamate dai medici dell'ospedale dove Lodovica Clerici Della Rovere, loro coetanea, è stata ricoverata a seguito di uno spaventoso incidente. Ora è in coma ed i loro nomi e numeri di telefono erano scritti sulla tessera che hanno coloro che hanno scelto, in caso di decesso, di donare i propri organi. Da loro dipende il consenso per l'eventuale espianto.

L’ingresso è gratuito su prenotazione presso gli uffici di Marina di Loano, la sede di Pro Loco Loano all'interno di Marina di Loano, presso lo Iat di Palazzo Kursaal in corso Roma.