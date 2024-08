Samp, il mercato si chiude con l'arrivo di Silvestri dall'Udinese: il portiere ritrova mister Sottil

Colpo sulla sirena del calciomercato estivo per la Sampdoria che, dopo aver annunciato il nuovo allenatore Andrea Sottil, ha ufficializzato proprio a pochi minuti dalla chiusura della finestra di trasferimento l'arrivo del portiere Marco Silvestri.

Il reparto degli estremi difensori si arricchisce così con un profilo di categoria superiore, che ritroverà il tecnico che a Udine gli consegnò una maglia da titolare. Una mossa che certifica come il club del presidente Manfredi non fosse abbastanza convinto (a maggior ragione dopo le prime uscite stagionali) di puntare su uno tra Ghidotti e Vismara per difendere i pali blucerchiati.