Varazze, abbattuta la storica magnolia del giardino delle Boschine

Da oltre settant'anni svettava nell'area scolastica e diverse generazioni di studenti varazzini hanno potuto apprezzare i suoi fiori e sfruttare la sua ombra. E sui social non stanno mancando i messaggi di ricordo di una sorta di simbolo varazzino.

"Lo abbiamo monitorato negli anni per evitare un pericolo di crollo e dalle refenti analisi strumentali e agrotecniche è emerso che fosse di categoria D, la più alta per un potenziale cedimento - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici -

Aveva infatti problemi alle radici e al tronco e ai rami. Il taglio quindi è stato conseguente per garantire l'incolumità pubblica".

"Una decisione presa a malincuore ma ovviamente non si può paragonare la vita della pianta con la sicurezza dei bambini, non potevamo fare diversamente - ha continuato il primo cittadino varazzino - A breve effettueremo una ripiantumazione di un leccio, una pianta autoctona, già passata in commissione paesaggio".