Ripascimento a Celle, dopo le critiche i chiarimenti del sindaco: "Le mareggiate sono parte attiva"

"Sentito l'ingegner Sirito dello Studio Sirito di Savona, progettista e direttore dei lavori, ecco chiarimenti sul ripascimento. Il professor Pranzini, docente di Dinamica e difesa dei litorali all'Università di Firenze e considerato uno dei massimi esperti italiani nel ripascimento delle spiagge, ha studiato (sia in fase progettuale che in fase di verifica delle cave disponibili) la migliore soluzione possibile sia per la compatibilità colorimetrica, sia per le dimensioni dei materiali, in modo da ottenere un arenile fruibile, stabile e con il minimo impatto paesaggistico - puntualizza la prima cittadina - La scelta degli inerti è avvenuta considerando le cave disponibili in un ampio raggio di territorio: il materiale proviene infatti da 5 cave diverse".

"Il ripascimento della spiaggia di Celle Ligure è effettuato con due tipologie di materiali: 40% di inerti da frantoio, e 60% di inerti da cava planiziale. I primi, inizialmente spigolosi, devono essere di piccole dimensioni (fra 2 e 4 mm), in modo da non risultare sgradevoli a chi vi cammina sopra scalzo o a chi vi si stende. I secondi, arrotondati, sono costituiti in prevalenza (5/6) da granuli di dimensioni di 4-8 mm, con una coda più fine per 1/6 con dimensioni di 2-4 mm. Sono ammessi granuli con dimensioni inferiori o superiori in quantità che non devono superare il 5%. Tutti gli aggregati devono avere una percentuale di frazione limoso/argillosa (ossia con dimensioni minori di 0,0625 mm) inferiore al 2%, per non dare torbidità dopo il ripascimento. Detto in termini più semplici, il 60% della ghiaia fornita è già arrotondata e proviene da cave ubicate fuori alveo nella Pianura Padana".