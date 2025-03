Scontro tra un'auto e una moto in lungomare Matteotti a Savona: soccorsi mobilitati, traffico in tilt

Soccorsi mobilitati nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30, in lungomare Matteotti a Savona dove un incidente ha visto coinvolti un'auto e una moto.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Oro di Albissola. Presente anche la Polizia Locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico a senso unico alternato.

A riportare la peggio è stata la persona che viaggiava sul mezzo a due ruote, per cui è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Paolo. Disagi al traffico, con code sia in direzione levante che verso ponente.