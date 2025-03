Tamponamento sull'A10 all'altezza di Varazze: due feriti lievi, disagi direzione Savona

Macchina dei soccorsi mobilitata nel pomeriggio odierno, intorno alle 16:00, per un incidente verificatosi in autostrada A10 all'altezza di Varazze, direzione Savona.

Secondo quanto appreso, si sarebbe trattato di un tamponamento dalle conseguenze fortunatamente lievi per le persone coinvolte.

Sul posto Vigili del fuoco, operativi di Autostrade per l'Italia e una pattuglia della Polstrada. Due i mezzi dei sanitari, con un'ambulanza della Croce Rosa di Celle e una della Croce Rossa di Varazze che hanno provveduto al trasporto di due persone al pronto soccorso del San Paolo in codice giallo per accertamenti.

Qualche disagio con rallentamenti, in particolare per permettere i soccorsi, si è verificato nella tratta.