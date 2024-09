Un medico dell'Asl2 in supporto al Galliera per fornire prestazioni endoscopiche complesse

La richiesta all'Asl2 è arrivata direttamente dall'ospedale Galliera per stipulare attivare un rapporto di collaborazione con un professionista del Dipartimento medico tramite convenzione.

Il professionista (che sarà il dottor Mauro Dalla Libera) dovrà fornire, al di fuori dell'orario di servizio nell'azienda sanitaria savonese, prestazioni endoscopiche particolarmente complesse, anche radio-esposte. Un riconsocimento per la profesisonalità del personale medico dell'Asl2 che ha varato nuovi concorsi e proproga di alcuni contratti a tempo determinato.

Tra questi ultimi sono stati estesi fino a fine anno i contratti (in scadenza a settembre) di 3 fisioterapisti, un logopedista e un educatore professionale, emntre sono tre gli ortopedici specializzandi che assumeranno l'incarico a empo determinao con scandenza al 31 dicembre 2025, in sostituzione di tre medici andati in pensione, per l'ospedale San Paolo.