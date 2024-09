Crepa sotto l'Aurelia a Celle, il Sindaco rassicura: "Contattato Anas, non si ravvede un pericolo imminente"

Viene lanciato l'allarme per una crepa che si sarebbe venuta a creare nella massicciata sottostante l'Aurelia in località Roglio a Celle e il Sindaco di Celle Marco Beltrame si è attivato per avere informazioni di Anas, ente gestore della strada.

“Sulla questione abbiamo contattato Anas per avere informazioni e si stanno adoperando per effettuare delle verifiche, anche se al momento non si ravvede nessun pericolo imminente, come Comune abbiamo anche comunicato che possiamo mettere a disposizione un mezzo per arrivare via mare grazie alla collaborazione di Cala Craviou" ha spiegato il primo cittadino cellese che ha voluto sottolineare alcuni aspetti su altre tematiche sul territorio comunale.

"Dal nostro insediamento abbiamo incontrato ANAS già tre volte, per chiarire e collaborare su varie questioni, trovando sempre massima collaborazione. In questi incontri abbiamo discusso del cantiere Santa Brigida che dovrà necessariamente ripartire per ultimare i lavori, al momento non abbiamo ancora un cronoprogramma preciso, ma abbiamo concordato con Anas che appena avranno via libera a partire, insieme lo decideremo, per cercare di trovare un periodo in cui si crei il minor disagio possibile - continua Beltrame - Al momento non voglio dare date non certe. Appena avremo questi dati sarà mia personale premura convocare tutti i cittadini che sono coinvolti nei danni causati dal cantiere e vorrò spiegare loro il progetto facendomi personalmente portavoce verso Anas. Ovviamente comunicheremo a tutta la cittadinanza il cronoprogramma dei lavori e inoltre abbiamo verificato che la compresenza del cantiere del Santa Brigida e quello del ripascimento già programmato, possano coesistere senza problemi. Ci tengo a precisare che ad ognuno di questi incontri ho personalmente sollecitato la sostituzione delle ringhiere ammalorate, Anas ha già un progetto pronto ma aspetta i finanziamenti per poterlo eseguire. Altri temi trattati sono stati gli allagamenti della via Aurelia quando piove".

"Ulteriore punto che ritengo importante sottolineare è quello della metodologia con cui certe cose vengono 'comunicate', ieri sera mi sono trovato a dover gestire commenti a miei post su Facebook (che ho nascosto), messaggi sul telefono ed oggi anche giornalisti, preoccupati che l’Aurelia stesse crollando - conclude il sindaco - Ritengo come più volte ho sottolineato, che comunicare attraverso i social possa creare delle incomprensioni o generare allarmismi come in questo caso, invito quindi tutti a comunicare innanzi tutto alle istituzioni o agli enti competenti, prima di pubblicare sui social. E non mi si risponda che tanto il