Regionali, Arboscello (Pd): "Con Andrea Orlando per far ripartire la Liguria"

Cosi commenta Roberto Arboscello, vice-capogruppo e consigliere regionale Pd, che aggiunge: "Con lui ho lavorato tanto in questi anni su temi importanti riguardanti la nostra provincia. In particolar modo abbiamo affrontato il tema delle crisi industriali: Piaggio, Funivie, Sanac, Alstom solo per citarne alcune".

"Abbiamo condiviso la visione di un rilancio industriale sostenibile, che sia rispettoso dell'ambiente e che garantisca la salute dei cittadini. Questo è un punto cruciale per la nostra regione, e il savonese ha grandi opportunità che non possiamo lasciarci scappare", prosegue.

"Andrea è una persona seria, onesta, autorevole, preparata, con grande esperienza avendo ricoperto per tre volte il ruolo di ministro. È quello che serve alla nostra Liguria, completamente bloccata dopo l'inchiesta che ha colpito Toti. Abbiamo bisogno di una guida autorevole, in grado di far ripartire la nostra regione per costruire un futuro migliore. Io ci sono, noi ci saremo. Sempre dalla parte del territorio savonese", conclude Arboscello.