Tpl, bilancio estivo: evasione del 13%, aumentano le sanzioni rispetto al 2023

Nel periodo dal 24 giugno al 25 agosto sono state controllate 3.504 corse, circa 44.000 passeggeri, con un'evasione registrata del 13%.

Le sanzioni emesse nel periodo passano da 4.294 del 2023 a 5.724 del 2024, con un significativo tasso di pagamento immediato a bordo.

Questo un primo bilancio del programma Socrate varato da Tpl Linea, nell'ambito del piano di riequilibrio e ottimizzazione dei controlli sui bus di linea messo in atto dall'azienda di trasporto savonese e che rappresenta una delle linee di indirizzo operative nel percorso di Mobility R-Evolution.

In tutto 155 le squadre in azione lungo le linee della provincia savonese, un team di controllori composto mediamente da 3-4 addetti impegnati nelle verifiche dei titoli di viaggio e nel rispetto delle regole riguardanti il servizio di trasporto pubblico locale net savonese: un progetto ambizioso di "sensibilizzazione" rispetto alla regolarità nell'utilizzo del mezzo pubblico e di fatto I'attivazione di un "Contratto di Trasporto", vale a dire I'obliterazione del biglietto.

I turni svolti internamente sono passati da 264 (del periodo 24/06/2023 —25/08/2023) a 401( nello stesso periodo 2024). Di conseguenza le ore di verifica sono passate da circa 1.720 a circa 2.610.

In aggiunta, grazie alla selezione e formazione di otto giovani risorse, inseriti dall'8 agosto in tre squadre al giorno (di supporto al personale interno), sono stati effettuati altri 107 turni corrispondenti a circa 640 ore di verifica. In totale, quindi, sono stati svolti 508 turni di lavoro, suddivisi in 155 squadre, corrispondenti a circa 3.300 ore di verifica, con un incremento di circa 1.600 ore.

In media giornalmente sono stati impiegati 8.70 addetti, con un massimo di 19 impiegati il 14 agosto scorso.

"La filosofia 'Socrate' sull'intelligente utilizzo del mezzo pubblico a partire dalla regolarità del titolo di viaggio nasce da una serie di motivazioni: la necessità interna di recuperare aliquote da "gettito a traffico"; la necessita di allinearci al rinnovo contrattuale del 2015 e all'articolo 36, con l'impegno di azienda e ad attivare forme di contrasto all'evasione; superare I'immaginario collettivo accumulato negli anni di 'poca attenzione da parte dell'azienda verso l'utilizzo dei titoli di viaggio'" spiegano da Tpl Linea.