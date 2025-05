Ceriale, via alla demolizione di un vecchio edificio in via Indipendenza, al suo posto un moderno complesso residenziale

Inizia una nuova fase per il centro storico di Ceriale: in via Indipendenza 115, a pochi passi dalla stazione e a cinquanta metri dal mare, sono partiti i lavori di demolizione di un edificio fatiscente, preludio alla nascita di un innovativo complesso residenziale. Il progetto, atteso da anni, darà vita a “Mareblu”, un palazzo di cinque piani con 31 appartamenti, 22 box e cinque posti auto, pensato secondo criteri di sostenibilità e qualità abitativa.

L’intervento è il risultato di un lungo iter avviato nel 2009 e finalmente approdato alla fase esecutiva grazie alla normativa regionale che consente il recupero edilizio senza ulteriore consumo di suolo. “È una pratica urbanistica vecchia, partita nel 2009 – spiegano il sindaco Marinella Fasano e il vicesindaco Luigi Giordano – che trova oggi compimento grazie a una visione di rigenerazione e riqualificazione urbana”.

Costruito da Mondino Costruzioni, il nuovo edificio manterrà la destinazione residenziale ma sarà completamente rinnovato. Gli appartamenti saranno in classe energetica A, dotati di impianti moderni, materiali di pregio e spazi esterni.

Non solo abitazioni: l’intervento prevede opere pubbliche come una sala polivalente e nuovi portici pedonali, oltre a un ritorno economico per il Comune che potrà investire in servizi per i cittadini. “Non si tratta solo di costruire – conclude l’amministrazione – ma di far rinascere un’area storica”.