Auto sbanda e finisce cappottata lungo l'Aurelia: soccorsi mobilitati a Laigueglia

Macchina dei soccorsi mobilitata nel pomeriggio odierno, intorno alle 17, per un incidente avvenuto lungo la via Aurelia a Laigueglia all'altezza di via Roma, non distante dalla chiesa parrochiale.

Coinvolto un solo mezzo, un'automobile, di cui l'autista ha improvvisamente perso il controllo prima sbandando e poi finendo per cappottarsi. Pare senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco, che hanno recuperato l'automobile e messo in sicurezza la carreggiata, le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico, e il personale sanitario, con un'ambulanza della Croce Bianca di Andora e una della Bianca di Alassio, col supporto del personale dell'automedica Sierra2.

Due le persone che hanno necessitato dei soccorsi; una sola di esse però è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure per i controlli del caso in condizioni non critiche.